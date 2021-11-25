Финляндия продлила ограничения на границе

Правительство Финляндии приняло решение о продлении введенных из-за пандемии коронавируса ограничений на границах для целого ряда стран, в том числе для России, до 19 декабря. Об этом сообщила в четверг пресс-служба кабмина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пандемия все еще продолжается. Достигнутые показатели по вакцинации пока еще не считаются достаточными, и опасность перегрузки системы здравоохранения все еще существует. В связи с этим необходимо продлить действующее решение об ограничениях до 19 декабря (ранее оно действовало до 28 ноября)", - говорится в сообщении.

Речь идет прежде всего о приезде в туристических целях из третьих стран.

Въезд в Финляндию из России разрешен сейчас для членов семьи граждан и постоянно проживающих в стране, дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождении ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы, а также теперь и для встречи с родственниками. Кроме того, въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории и их семьям.

7 июня Финляндия разрешила въезд из третьих стран, в том числе России, для встречи с родственниками. Помимо супругов и несовершеннолетних детей, в эту категорию были включены взрослые дети, родители, родители мужа или жены, а также бабушки и дедушки. С 1 октября Финляндия открыла выдачу виз для двух новых категорий россиян - отправляющихся в деловую поездку и обладателей просроченных мультивиз.

Границы Финляндии для туризма из РФ пока закрыты. Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией должно возобновиться с 12 декабря, когда планируется запустить поезда "Аллегро" между Хельсинки и Санкт-Петербургом , между странами также возобновлено авиасообщение (самолеты летают между Хельсинки и Москвой, Хельсинки и Санкт-Петербургом) и автобусное сообщение. Кроме того, сохраняется возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле.