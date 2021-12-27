Власти Индонезии передумали вводить ограничения для туристов на Новый год

Власти Индонезии не будут вводить ранее анонсированные ограничения в стране в период новогодних праздников. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, правительство передумало ограничивать работу кафе и магазинов с 24 декабря по 2 января по всей территории страны - об этих мерах сообщал ранее министр-координатор человеческого развития и культуры Мухаджир Эфенди. Кроме того, было решено не уменьшать срок действия ПЦР-тестов.

Также не была принята инициатива введения максимальных ограничений для иностранных туристов вплоть до закрытия границ страны на период новогодних праздников - с 24 декабря по 2 января.

Тем не менее, в Индонезию могут попасть только вакцинированные "Спутником V" россияне по бизнес-визе (туристические не выдаются). При этом необходимо предъявить ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до прибытия в страну, а после пройти 10-дневный карантин в сертифицированном отеле в Джакарте или Манадо. После этого путешественники сдают еще один анализ на коронавирус и могут свободно перемещаться по государству.