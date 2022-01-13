Для тех, кто совмещает путешествия с удаленной работой

Португалия названа лучшим направлением 2022 года для тех, кто хочет совместить удаленную работу с путешествиями. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса для планирования путешествий Momondo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, эксперты отметили комфортный климат в стране, низкий уровень преступности, большой выбор развлечений, а также относительно невысокие цены. Еще один плюс - работающие на удаленке могут получить специальную визу для въезда в Португалию.

В тройку лидеров государств с оптимальными условиями для труда и отдыха вошли Испания и Румыния. В топ-10 также оказались Маврикий, Япония, Мальта, Коста-Рика, Панама, Чехия и Германия.

Россия заняла 48-ю строчку рейтинга, обогнав в том числе Швейцарию, Новую Зеландию, США и Черногорию. По словам экспертов, такая позиция обусловлена низкими ценами на бензин, высокой транспортной доступностью и недорогому прокату автомобилей. "Кроме того, Россия - один из чемпионов мира по числу театров, музеев и галерей на душу населения", - уточняется в исследовании.

Всего в рейтинг вошли 111 стран мира. Специалисты проанализировали направления по 22 факторам в шести категориях: цены на продукты и жилье, бытовые расходы, стоимость и доступность транспорта, здоровье и безопасность, условия для удаленной работы, социальная жизнь и погода.