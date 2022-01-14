Казахстан установил новые правила въезда

С субботы, 15 января 2022 года, все пассажиры, в том числе, вакцинированные, прибывающие в Казахстан из зарубежных стран, должны иметь с собой справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Тест должен быть сдан в период не более 72 часов до пересечения границы Казахстана. Документ должен быть на английском, русском или казахском языке, передает Day.Az со ссылкой на Туризм.

Детям до 5 лет для въезда в Казахстан прививочные сертификаты не нужны.

В случае отсутствия доказательств отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 пассажиры не будут допущены на борт из аэропорта вылета. Исключений не делается даже для граждан Казахстана и лиц, имеющих вид на жительство на территории Казахстана.

Такое решение принято Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции в РК.