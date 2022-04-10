Туристический самолет совершил аварийную посадку во Франции

Легкий туристический самолет совершил экстренную посадку вскоре после взлета с ВПП аэропорта города Сан-Бриё во французском департаменте Кот-д'Армор. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция France Bleu, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, вскоре после взлета самолет по неустановленным причинам совершил вынужденную посадку в близлежащем лесном массиве. Сотрудники полиции обнаружили воздушное судно и тела трех человек - пилота и замужней пары - примерно в 300 м от аэропорта. Местная прокуратура расследует причины произошедшего.