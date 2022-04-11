Сколько туристов посетили Азербайджан в марте?

В марте Азербайджан посетили 95 844 туристов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по туризму, данный показатель на 112% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, в марте 2021 года страну посетили 45 110 туристов.

В марте больше всего туристов приехали из Турции, России, Ирана, Грузии и Украины.

По сравнению с соответствующим периодом 2019 года в марте этого года увеличилось число приехавших из Пакистана. Если в марте 2019 года Азербайджан посетили 2733 граждан Пакистана, что в марте 2022 года данный показаеть вырос на 46,4%, составив 4001 человек.