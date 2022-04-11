https://news.day.az/tourism/1452165.html Сколько туристов посетили Азербайджан в марте?
Сколько туристов посетили Азербайджан в марте?
В марте Азербайджан посетили 95 844 туристов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по туризму, данный показатель на 112% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, в марте 2021 года страну посетили 45 110 туристов.
В марте больше всего туристов приехали из Турции, России, Ирана, Грузии и Украины.
По сравнению с соответствующим периодом 2019 года в марте этого года увеличилось число приехавших из Пакистана. Если в марте 2019 года Азербайджан посетили 2733 граждан Пакистана, что в марте 2022 года данный показаеть вырос на 46,4%, составив 4001 человек.
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