Дания и Швеция возобновили выдачу виз для граждан России

Дания и Швеция возобновили оформление и выдачу виз всех типов для граждан РФ, в том числе туристических. Об этом сообщает международный визовый оператор VFS Global, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Посольство Дании в Москве продолжает рассматривать визовые заявления в обычном порядке. Подать их можно на любую категорию визы - никаких ограничений нет", - указано в сообщении компании. При этом требования об обязательном прохождении ПЦР-тестов при въезде в королевство и соблюдении режима самоизоляции непосредственно после него отменяются.

Кроме того, датское посольство рекомендовало гражданам РФ иметь при себе наличную валюту, чтобы избежать трудностей с безналичной оплатой, связанных с приостановкой компаниями Visa и MasterCard обслуживания карт российских банков за рубежом.

По информации VFS Global, Швеция с 1 апреля 2022 года также сняла запрет на посещение страны и отменила требования о предъявлении справок о прививках и тестах при въезде.

На фоне ожиданий большого количества визовых заявлений диппредставительство Швеции советует подавать документы не позднее, чем за 14 дней до планируемого отъезда в скандинавскую страну.