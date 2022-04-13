Стамбул неизвестный, цветущий, таинственный, современный

Стамбул - это город, в который нужно приезжать не единожды - исторические дворцы, зеленые парки, величественные мечети, атмосферные улочки раскиданы по всему городу.

Если вы располагаете достаточным временем для прогулок по Стамбулу, представляем информацию о некоторых незаслуженно забываемых туристами мест в этом удивительном городе.

В Стамбуле проходит ежегодный фестиваль тюльпанов

ПАРК И ДВОРЕЦ ЙЫЛДЫЗ В РАЙОНЕ БЕШИКТАШ. Если держать путь из района Султанахмет, где любят оставаться туристы из Азербайджана, то добраться сюда можно на скоростном трамвае до Кабаташ, а оттуда едут автобусы до остановки Yahya Efendi. Из Таксима сюда едут несколько маршрутных автобусов, это недалеко от пирса Бешикташ. Что же представляет собой это место? Если в двух словах, дворец Йылдыз, построенный как альтернатива Долмабахче, не столь великолепен и изящен, но суть не в том. Он был возведен в лесу, который превратили в личный сад султанов и куда допускались только высокопоставленные лица.

Дворцовый комплекс, состоящий из комплекса зданий в восточном стиле и включающий в себя дворцы Чыраган (сейчас здесь великолепный отель) и Шале, мальтийский павильон Абдул-Азиза, придворный театр и даже фарфоровую фабрику - все это очень красиво и интересно. Можно и нужно осмотреть и музей, и мечети, но фишка в самом этом парке, а не в строениях. Этот садовый комплекс, в котором выращивались цветы и растения со всех концов мира, магнолии и лавры, лаймы и каштаны, кипарисы и тис, ясень и дуб. Плюс ко всему прекрасный ландшафтный дизайн водоемов, небольшие водопады и ручьи создают необычайную атмосферу в этом месте.

Вы ощущаете себя в лесу, в умиротворяющей блаженной тиши, забывая о том, что находитесь в центре многомиллионного шумного мегаполиса. Дворцов в Стамбуле много, парков еще больше, но здесь аура совсем другая. Вы, конечно, не упустите возможность вкусно поесть и чего-нибудь выпить в Чадырском или Мальтийском павильоне у пруда с маленькими уточками, полюбуетесь видом на Босфор, но максимум удовольствий вам доставит именно этот тихий и спокойный уголок леса!

Все эти музеи и дворцы, выставки и моллы не заменят пешую неторопливую прогулку по "эдемскому" саду, убедитесь сами!

ДОМА ХОББИТОВ. Миллионы людей по всему миру фанатеют от сериалов "Хоббит" и "Властелин колец" и от их героев. В городке Гебзе, в пятидесяти км от Стамбула, построен парк с домами Хоббитов. Добраться до Гебзе можно как по Мармарай (тунель под Босфором), так и автобусом или поездом за какой-то час с лишним. Если вы остановились в азиатской части Стамбула, так еще быстрее. В этом парке построено 15 различных модификаций жилища этих популярных киногероев, что привлекает сюда сотни как фанатов этих сериалов, так и обычных детишек.

Им доставляет огромное удовольствие полазить по этим необычным домикам, соответствующим им по размерам. А взрослые с удовольствием делают селфи на фоне этих красивых и удивительных построек. Конечно, это совсем не те настоящие по размерам домики, что построены в деревне Хоббитов для туристов в Сивасе, в зоне отдыха Пашабахче. Там они полностью оборудованы для полноценного проживания, вплоть до кухонь. Но поверьте, даже в этом сокращенном и уменьшенном состоянии хоббито-домиков и вы, и ваши дети получите кучу незабываемых впечатлений!

PIERRE LOTI TEPESI. Это самая выигрышная в смысле панорамы Стамбула смотровая площадка в городе. Названа в честь французского писателя Пьера Лоти, жившего и творившего здесь. От пристани Эюп пять минут ходьбы, садитесь на фуникулер и с нижней точки кладбища поднимаетесь на вершину холма. Невероятная панорама города, залива Золотой Рог и всего Босфора привлекают сюда туристов и местных, влюбленных и молодоженов, селфиманов и творческих людей, по примеру Пьера Лоти, заряжающихся вдохновением. Отсюда открываются настолько великолепные виды, что как на восходе солнца, так и на закате, здесь не протолкнуться. Выпить чашечку турецкого кофе или чая и, дождавшись заката, сделать умопомрачительные фотографии - не упускайте такой экспозиции!

МУЗЕЙ СЕЛФИ. С развитием технологий меняются и молодежные развлечения, хотим мы этого или нет. Всеобщее и повсеместное увлечение селфи привело к тому, что стали открываться даже музеи селфи. Сначала в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе, а теперь и в Стамбуле. В торговом центре Трампа в Шишли есть музей, в котором посетителей не только знакомят с историей и культурой селфи, но и дают возможность сфотографироваться на фоне самых известных и дорогих картин в мире, например, "Моны Лизы" Леонардо да Винчи, статуи Давида работы Микеланджело.

Присев на трон из сериала "Властелин колец" и сделав селфи, вы станете объектом зависти других любителей этого фильма. Сфотографироваться в золотой ванне, в бассейне со смайликами или рядом с летающим слоном - это все для вас, любители и профессионалы нового "искусства" селфи!

Приятных путешествий!

AviaTravel

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