Италия отменяет ковид-сертификаты

Ковид-сертификаты (так называемые грин-пассы), необходимые для посещения мест массового скопления людей, с 1 мая отменяются в Италии за двумя исключениями. Санитарные паспорта будут до конца мая требоваться только для въезда в страну, а до 31 декабря они будут нужны для посещения медицинских учреждений и домов престарелых, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сертификаты выдаются на основании отрицательного результата теста на коронавирус, справки о вакцинации или перенесенном заболевании. При этом с начала этого года и до 1 апреля ковид-сертификат на основании справки о прививке или выздоровлении требовался в Италии почти повсюду, в том числе на рабочем месте: в стране были обязаны прививаться жители старше 50 лет. До 30 апреля данный документ все еще был обязателен для посещения театров, кинотеатров, концертов, фитнес-клубов, бассейнов и ночных клубов.

С 1 до 31 мая для въезда в республику будет достаточно сертификата на основании отрицательного теста. При этом итальянский Минздрав упразднил обязательство для въезжающих заполнять формуляр локализации пассажира (Passenger Locator Form - PLF).

Изначально власти хотели также с 1 мая отменить ношение масок внутри помещений, однако в ряде мест это обязательство было продлено до 15 июня. Речь идет о городском и междугородном общественном транспорте, кинотеатрах, театрах, всех закрытых спортивных мероприятиях и соревнованиях.

В Италии двумя дозами вакцинированы 90% населения старше 12 лет. Общее число жителей, получивших хотя бы одну дозу и выздоровевших после ковида за последние полгода, достигает почти 95%.