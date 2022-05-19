В Азербайджан разрешены полеты еще из нескольких стран

Гражданам еще ряда стран разрешен въезд-выезд авиатранспортом в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно постановлению, с учетом требований пунктов 2.5-1.1 и 2.5-1.3 данного постановления с 20 мая въезд-выезд в Азербайджан воздушным транспортом разрешается гражданам следующих стран и постоянно проживающим в этих странах гражданам других стран, а также лицам без гражданства:

- Болгария

- Бутан

- Южно-Африканская Республика

- Гватемала

- Лаос

- Ливан

- Маврикий

- Египет

- Мьянма

- Непал

- Парагвай

- Северная Македония

- Шри-Ланка

- Вьетнам.