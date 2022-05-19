https://news.day.az/tourism/1463332.html В Азербайджан разрешены полеты еще из нескольких стран - СПИСОК
В Азербайджан разрешены полеты еще из нескольких стран - СПИСОК
Гражданам еще ряда стран разрешен въезд-выезд авиатранспортом в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно постановлению, с учетом требований пунктов 2.5-1.1 и 2.5-1.3 данного постановления с 20 мая въезд-выезд в Азербайджан воздушным транспортом разрешается гражданам следующих стран и постоянно проживающим в этих странах гражданам других стран, а также лицам без гражданства:
- Болгария
- Бутан
- Южно-Африканская Республика
- Гватемала
- Лаос
- Ливан
- Маврикий
- Египет
- Мьянма
- Непал
- Парагвай
- Северная Македония
- Шри-Ланка
- Вьетнам.
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