https://news.day.az/tourism/1465527.html Азербайджан расширит сотрудничество в сфере туризма с Саудовской Аравией и Узбекистаном - Фуад Нагиев
Азербайджан расширит сотрудничество в сфере туризма с Саудовской Аравией и Узбекистаном - Фуад Нагиев
Азербайджан расширит сотрудничество в сфере туризма с Саудовской Аравией и Узбекистаном.
Об этом сказал Trend председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев, передает Day.Az.
По его словам, в сфере туризма Азербайджана ведутся широкомасштабные работы, и этот сектор стремительно развивается.
"Ведутся работы по развитию сотрудничества в области туризма с Саудовской Аравией и Узбекистаном. Наша страна готова к летнему туристическому сезону, ведутся большие работы в регионах", - сказал Нагиев.
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