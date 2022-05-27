Азербайджан расширит сотрудничество в сфере туризма с Саудовской Аравией и Узбекистаном.

Об этом сказал Trend председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев, передает Day.Az.

По его словам, в сфере туризма Азербайджана ведутся широкомасштабные работы, и этот сектор стремительно развивается.

"Ведутся работы по развитию сотрудничества в области туризма с Саудовской Аравией и Узбекистаном. Наша страна готова к летнему туристическому сезону, ведутся большие работы в регионах", - сказал Нагиев.