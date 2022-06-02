Сказочные красно-зеленые пейзажи Исмайыллы
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Азербайджанский фотограф Алексей Лёкин, известный в Сети под творческим псевдонимом Lyokin (Lyokin Photography), поделился на своей странице в Instagram пейзажами Исмайыллинского района, где расцвели маки, придавшие красный оттенок зеленым просторам.

Предлагаем вашему вниманию эти фотографии.