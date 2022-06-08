https://news.day.az/tourism/1468949.html Желание туристов улететь в Европу без билетов закончилось трагично
Желание туристов улететь в Европу без билетов закончилось трагично
Туристы из Алжира, которые хотели улететь в Европу без билетов, погибли в грузовом отсеке самолета авиакомпании Air Algerie, сообщает Al Arabiya News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По сведениям портала, тела двух мужчин в возрасте от 20 до 23 лет обнаружили в лайнере, припаркованном в международном аэропорту Алжира.
Как сообщают местные СМИ, они пробрались в самолет, чтобы попасть в одну из европейских стран. В какое именно государство хотели улететь мужчины, не уточняется. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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