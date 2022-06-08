Желание туристов улететь в Европу без билетов закончилось трагично

Туристы из Алжира, которые хотели улететь в Европу без билетов, погибли в грузовом отсеке самолета авиакомпании Air Algerie, сообщает Al Arabiya News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По сведениям портала, тела двух мужчин в возрасте от 20 до 23 лет обнаружили в лайнере, припаркованном в международном аэропорту Алжира.

Как сообщают местные СМИ, они пробрались в самолет, чтобы попасть в одну из европейских стран. В какое именно государство хотели улететь мужчины, не уточняется. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.