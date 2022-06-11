Известный турецкий актер в Баку на Гран-при "Формулы-1"

Известный турецкий актер Аныл Алтан находится в Баку, где наблюдает за ходом соревнований Гран-при Азербайджана "Формулы-1". Впечатлениями от пребывания в столице Азербайджана и соревнований актер делится на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Также актер успел посетить достопримечательности и памятные места города Баку.

Аныл Алтан хорошо известен зрителям по ролям в таких сериалах, как "Ask mantik intikam", "Günesin Kizlari", "Çember".