Аэропорт Брюсселя отменил вылеты пассажирских рейсов

Аэропорт Брюсселя отменил все запланированные на понедельник, 20 июня, рейсы из столицы Бельгии. Такое решение было принято из-за забастовок и акций протеста, которые устроили бельгийские профсоюзы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В связи с объявленной национальной манифестацией и забастовкой значительной части сотрудников безопасности в понедельник, 20 июня, не будут выполняться пассажирские рейсы из аэропорта Брюсселя. Призываем пассажиров не приезжать в воздушную гавань, перенести вылет на более поздний срок", - сказано в сообщении брюссельского аэропорта.

Отмечается, что будут сохранены только прибывающие и грузовые рейсы.

В понедельник профсоюзы в Бельгии собираются вывести десятки тысяч своих сторонников на протестные акции в связи с ростом цен и падением покупательной способности жителей страны.