Азербайджан и Индонезия расширят сотрудничество в сферах торговли и туризма

Азербайджан и Индонезия договорились о расширении сотрудничества в сферах торговли и туризма. Об этом говорится в сообщении МИД Индонезии, передает Day.Az со ссылкой на индонезийские СМИ.

Этот вопрос обсуждался на встрече вице-президента Индонезии Мааруфа Амина и посла Азербайджана в Джакарте Джалала Мирзаева.

В информации отмечается, что стороны, в частности, обсудили сотрудничество в сфере халяльного туризма, ориентированного на мусульман. Также в качестве сферы взаимодействия был рассмотрен рост двустороннего товарооборота халяльной продукции.

Вице-президент Индонезии выразил надежду на дальнейший рост товарооборота с Азербайджаном в ненефтяном секторе.

В свою очередь, посол Азербайджана поблагодарил Индонезию за поддержку его страны на международном уровне.

Стороны также обсудили возможности дальнейшего укрепления связей.