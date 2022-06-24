ТОП-5 аутентичных блюд: что азербайджанцам стоит попробовать за границей

Кулинарный туризм - удовольствие дорогое, а если оно ещё избирательное, то есть целью поездки является поесть именно определённое блюдо, которое готовится только здесь и нигде более, то это уже верх "гурмэ". Хотя пробовать их надо с большой осторожностью - их вкус далек от традиционных блюд азербайджанской кухни, и может даже нанести вред вашему здоровью. Но, как говорится, кто не рискует, тот ...

1.Марокко - ФАРШИРОВАННЫЙ ВЕРБЛЮД

Нигде, кроме этой североафриканской страны, вы не увидите это самое большое блюдо в мире - жареный фаршированный верблюд. Только марокканские берберы подают на свадебный стол огромного верблюда, нафаршированного целым бараном, внутри которого находятся два десятка тушёных кур, нафаршированных рыбами, внутри которых шестьдесят варёных яиц. И всё это великолепие закапывается в огромную песчаную яму, над которым разжигается большой костёр. Это не только очень большое и сложное блюдо, но и очень дорогое.

2. Китай, Юго-Восточная Азия - СУП ИЗ "ЛАСТОЧКИНЫХ ГНЁЗД"

Один из самых дорогих деликатесов в мире, готовится из съедобных гнёзд небольших птиц саланганов, семейства ласточек. Строят себе гнёзда, в основном, из слюны, при этом стоимость одного кг гнезда начинается от 3 тысяч долларов и доходит до 10 тысяч. Поэтому и небольшая тарелочка супа может стоить от 40 до 100 долларов. Рецепт приготовления несложен, но самый главный секрет популярности это то, что этот суп считается очень мощным афродизиаком, хотя и вкус довольно-таки приятный.

3. Япония - ГЛАЗ ТУНЦА

Тунец - рыба семейства скумбриевых, без сомнения, одна из самых вкусных и популярных среди любителей даров моря. Его продают и готовят почти по всему миру, подают во всех популярных ресторанах, это общеизвестно.

Но только в Японии и то не во всех ресторанах, вам могут предложить жареные глаза тунца, хотя среди гастрогурманов есть и такие, кто предпочитают их есть даже сырыми. Даже приготовленные особым образом глаза тунца смотрятся совершенно непрезентабельно, но то ли это дань кулинарному экстриму, то ли действительно в глазах тунца содержится очень много полезных для организма веществ. Стоит блюдо недорого, но даже бесплатно не очень-то и хотелось!

4. Исландия - ХАУКАРЛЬ

Трудно поверить, но среди любителей кулинарного экстрима немало людей, которые специально летят в совершенно нетуристическую Исландию, чтобы попробовать местный деликатес - хаукарль, грубо говоря, гнилое мясо гренландской полярной акулы. Мясо нарезают большими кусками и 3-4 недели держат в контейнере с гравием, а на выходе этот отвратительный аммиачный запах и внешний вид продают за бешеные деньги, а вкус - не для исландца - просто ужас. Но местные не представляют себе ни один праздничный стол без хаукарля, это их национальный деликатес.

5. Монголия, Бурятия - БООДАГ

Если вы каким-то образом попали в Монголию или Бурятию, вам могут предложить местную кулинарную особенность - боодаг. Тушу сурка потрошат, а затем набивают гладкими раскалёнными камнями и выкладывают на угли костра. Таким образом, мясо нагревается и внутри и снаружи, оно смягчается и становится сочным. Главным инструментом приготовления являются именно камни, специально подобранные для этого. Другое дело, захотите ли вы есть мясо сурка, в этом случае, вам могут заменить его тушей козла, но принцип готовки останется таким же.

Приятного аппетита!

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