Составлен Топ стран для экстремального отдыха

Рейтинг для туристов - любителей экстремального отдыха, составил Sports Cover Direct. Для рекомендации была выбрана первая десятка мест с лучшим экстремальным отдыхом на воде - от дайвинга до сплавов; а также десятка стран, где лучший экстрим предлагается на суше, в том числе популярные зип-лайны. Также была предложена оригинальная номинация - популярная туристическая страна, где меньше всего людей, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Как утверждают в обзоре, экстремальный туризм - достаточно востребованный отдых. Ожидается, что рынок приключенческого туризма вырастет и к 2028 году составит 1 169 миллиардов долларов США. "Приключенческие спортивные программы показали огромный всплеск спроса после пандемии с 42 тысячами поисковых запросов Google по всему миру для "экстремальных видов спорта" в месяц", - уверяют эксперты.

Если же говорить о названных рейтингах. В десятку лучших видов стран для водного экстремального отдыха, включающего серфинг, виндсерфинг и кайтсерфинг; дайвинг и сноркелинг, а также разнообразные сплавы и другие водные развлечения - вошли такие страны:

1.США

2. Египет

3. Испания

4. Канада

5. Индонезия

При этом эксперты отмечают, что у всякой страны свои изюминки - в США центров, предлагающих разнообразный экстрим, оказалось базово больше по количеству. В то же время для любителей подводного плавания Египет занимает первое место с наибольшим количеством мест для погружения - всего 597 направлений. Испания предлагает не меньше 80 мест для катания на водных лыжах, а Индонезия - экзотические маршруты для сплава.

В виды экстремальног отдыха на суше вошли зиплайн и парапланы, а также путешествия на горных велосипедах и трекинговые маршруты. Пятерка лидеров следующая:

1. США

2. Испания

3. Италия

4. Индонезия

5. Мексика

При этом Индонезию посчитали лучшим местом для занятий скалолазанием - всего 223 оригнальных маршута. А лучшие зиплайны в наибольшем количестве - 264 - отметили в Мексике.

Ещё один бонусный рейтинг - это страны, которые предоставляют туристам возможность избежать толпы - здесь выигрывает Марокко. Туристам предлагаются 1 406 мероприятиями, привлекательных для тех, кто предпочитает свое уединение. На втором месте находится Египет с 1 235 вариантами на выбор.