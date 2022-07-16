https://news.day.az/tourism/1479396.html Рейс AZAL Баку-Бодрум задерживается - ПРИЧИНА
Рейс AZAL Баку-Бодрум задерживается - ПРИЧИНА
Вылет рейса J2-023 авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) Баку-Бодрум задерживается по техническим причинам.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", пассажиры указанного рейса вылетят в Бодрум другим самолетом.
Пассажирам задержанного рейса будут предоставлены все необходимые удобства, включая напитки и питание в соответствии с правилами авиакомпании.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре