Рейс AZAL Баку-Бодрум задерживается
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Вылет рейса J2-023 авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) Баку-Бодрум задерживается по техническим причинам.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", пассажиры указанного рейса вылетят в Бодрум другим самолетом.

Пассажирам задержанного рейса будут предоставлены все необходимые удобства, включая напитки и питание в соответствии с правилами авиакомпании.