В Риме рассчитывают на прирост туристов из России со следующего года

Глава римского отделения ассоциации гостиничного бизнеса Federalberghi Джузеппе Рошоли выразил в субботу мнение, что число туристов из России, приезжающих в столицу Италии, может возрасти со следующего года.

В беседе с корреспондентом ТАСС он рассказал, что в настоящий момент в Риме много путешественников из США и Европы. Кроме того, наблюдается рост и внутреннего туризма, передает Day.Az.

"Мы все еще ждем открытия других рынков, других стран <...> таких как Россия, Китай, вся Юго-Восточная Азия и некоторые страны Южной Америки, туристов из которых, я думаю, мы сможем увидеть снова в следующем году", - сказал Рошоли.

По его оценкам, речь идет о "зиме или следующем сезоне". При этом возвращения числа туристов из данных стран "к нормальным показателям" он ожидает не раньше 2024 года.

Из-за пандемии в начале 2020 года Италия запретила поездки с туристическими целями, и данный запрет с отменой карантина был фактически снят только с 1 марта этого года.