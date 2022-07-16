В Риме рассчитывают на прирост туристов из России со следующего года
Глава римского отделения ассоциации гостиничного бизнеса Federalberghi Джузеппе Рошоли выразил в субботу мнение, что число туристов из России, приезжающих в столицу Италии, может возрасти со следующего года.
В беседе с корреспондентом ТАСС он рассказал, что в настоящий момент в Риме много путешественников из США и Европы. Кроме того, наблюдается рост и внутреннего туризма, передает Day.Az.
"Мы все еще ждем открытия других рынков, других стран <...> таких как Россия, Китай, вся Юго-Восточная Азия и некоторые страны Южной Америки, туристов из которых, я думаю, мы сможем увидеть снова в следующем году", - сказал Рошоли.
По его оценкам, речь идет о "зиме или следующем сезоне". При этом возвращения числа туристов из данных стран "к нормальным показателям" он ожидает не раньше 2024 года.
Из-за пандемии в начале 2020 года Италия запретила поездки с туристическими целями, и данный запрет с отменой карантина был фактически снят только с 1 марта этого года.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре