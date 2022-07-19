Как узнать заранее, соответствует отель ли заявленным "звездам" или турагентство вас обманывает?

Сейчас разгар лета и отпусков, а значит заядлые азербайджанские путешественники уже за несколько месяцев вперед забронировали туры и лишь ожидают "своего часа". Но что делать неопытным туристам, которые хотят выбрать тур, но не знают какие отели выбрать, чтобы отдых состоялся, а деньги не были потрачены зря?

В социальных аккаунтах турагентства практически часто предлагаются весьма привлекательные недорогие "горячие туры" в тот или иной турецкий отель. Причем часть путешественников, избравших дешевый тур, возвращается с поездки недовольными и заявляет об испорченном отдыхе из-за плохих условий в отелях. Как в этом случае быть и как различить "хороший" отель от "плохого"?

Дешево и сердито или дорого-богато?

Есть очень хорошая азербайджанская поговорка "Ucuz ətin şorbası olmur" ("Из дешевого мяса не сваришь суп"). Это в полной мере можно отнести к предлагаемым в летний сезон некоторым недорогим "горячим" турам в турецкую ривьеру. Стоимость подобных недельных туров, к примеру, в Аланью или Кемер летом могут достигать $350-400. Причем в турпакет входит самолет, проживание в отеле с трехразовым питанием, трансфер и даже страховка. И это при том, что сейчас только авиабилет в две стороны в ту же Анталью или Аланью в пересчете на доллары предлагаются за $440.

Понятное дело, "горящий тур", на то и "горящий тур", что его в ограниченном количестве можно приобрести буквально за 3-4 дня до полета. Подобные турпакеты действительно "выбрасываются" на рынок туроператорами в тех случаях, когда не заполнен тот или иной рейс или номера за ранее оплаченных отелей. Но здесь есть одно "но". Часто для подобных пакетов выбираются самые дешевые и с низким рейтингом отели. Причем часто трехзвездочные отели "выставляются" как четырехзвездочные, а четырехзвездочные, как отель 5 звезд. Плюс ко всему, различие в классификации и уровне отелей в Турции очень большая. Отсюда в конечном итоге и путаница в ожиданиях качества того или иного отеля и в тех или иных стандартах.

Прежде всего, надо учесть, что классификация отелей по звездности не гарантирует в конечном итоге каких-то жестких стандартов. Так, один и тот же набор отельных звезд может в разных странах предполагать различный уровень сервиса. К примеру, при одинаковом количестве звезд гостиницы Восточной Европы предлагают больше услуг, а стоят дешевле, чем в Западной Европе. Американские отели 3* по уровню приближаются к 4* отелей Европы. А в Азии в гостинице 3* не всегда будет телевизор, холодильник или мини-бар. Вместе с тем, стандарты дубайских отелей, как ни странно, несколько выше, чем в других странах. Трехзвездочный отель в ОАЭ часто можно сравнивать с 4* в той же Турции, а гостиницы 4*, как 5*.

В Дубае или Турции, как и во всем мире, немало гостиниц вообще без звезд, что вовсе не делает их плохими. Для получения звезд необходимо пройти сертификацию, при которой оценивается не только уровень сервиса, услуг, оборудование номеров, но и само здание, его расположение, поэтому успешно пройти процедуру удается не всем.

В поисках разницы в качестве

Скажем, согласно турецкому "Регламенту о регулировании классификации туристических объектов", принятому в 2019 году, "официальных" различий между 4* и 5* не так много - и в основном не там, где их ищут туристы.

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) недавно сравнили звездность турецких отелей и пришли к следующему выводу. Так, по количеству номеров в 4* отелях может быть до 10 номеров, в 5* - уже не меньше 60. По поводу кухни рекомендации почти ничем не отличаются - один или несколько ресторанов, которые вместе могут одновременно обслуживать не менее 30% от расчетного количества гостей. Необходимый туристам интернет должен быть в общественных зонах и в номерах начиная с 3*. В "четвёрке" в ванной комнате номера, помимо минимальных требований должно быть не менее 10 видов дополнительных удобств - это может быть халат, принадлежности для чистки зубов, бритья, ухода за ногтями и др. В пятёрке полагается уже 15 таковых видов плюс отдельный телефон в ванной комнате и т.д.

Кроме того, в качестве дополнительных услуг 4*должны предлагать что-либо из следующего списка: кафе на территории/на пляже, бар-лаунж, бар, кондитерская, a-la-carte ресторан, бассейн крытый, бассейн открытый, аквапарк, магазин (ы), развлекательный комплекс на открытом воздухе со сценой/амфитеатром, парикмахерская, комната медперсонала (врача), ночной клуб /дискотека, зоны отдыха, SPA-центр, тренажерный зал, игровая комната, детский клуб, боулинг, конференц-зал, киноконцертный/банкетный зал, лунапарк (парк развлечений), спортивная инфраструктура (теннисные корты, гольф-поля, пейнтбольные площадки и пр). К 5* требования почти такие же.

Эксперты приходят к выводу, что требования, установленные в турецком регламенте, создают условия для вариаций, которые приводят к тому, что отдельные "четверки" в Турции могут иметь инфраструктуру лучше некоторых 5. Так, к примеру, пляжная "четверка" в Аланье может иметь и a-la-carte ресторан, и бар, и собственный аквапарк, и детский клуб, и комнаты аттракционов, но повышать статус до 5* владелец не всегда желает - спрос на отель и так высок.

Читайте отзывы

Если хотите узнать практически все и в мелких подробностях о выбираемом отеле - читайте отзывы посетителей. Просто вбейте в любом поисковике название отеля и перед вами окажутся ссылки на множество сайтов, где побывавшие в том или ином отеле пишут свои комментарии о пребывании. Подобные отзывы и составленные на основе опроса рейтинги уже давно публикуют такие сайты как booking.com, tripadviser, agoda, tophotels и многие другие сайты. Правда, градация баллов происходит по разным цифровым шкалам - 5-балльной или 10-балльной, но смысл одинаковый и простой. К примеру, у booking.com 10-балльная система вычисления рейтинга отеля. Так если отелю присужден рейтинг 8 баллов и выше, то можно смело бронировать отель и не беспокоиться на счет качества. Если рейтинг между 6-8, то это также говорит о том, что с учетом каких-либо незначительных недочетов, отель можно резервировать. В 5-балльных рейтингах бронировать гостиницу лучше, если цифра будет выше 3,5.

А в самих отзывах вы можете найти много интересных деталей о проживании в отеле, его персонале, расположении, еде и т.д. Но следует, конечно, учесть, что сами отели могут стараться использовать "левые пути" для того, чтобы повысить свой рейтинг на независимых сайтах и букинг-агрегаторах. Напрямую запретить писать негативные отклики сами отели не могут, но и попросить реальных жильцов написать более позитивные отклики вполне может иметь место.

В отзывах также необходимо учесть и психологический фактор. Так эксперты уверяют, что довольные люди готовы писать отзывы очень редко, тогда как недовольные "горят желанием "отомстить" и с гораздо большей вероятностью потратят время на написание негатива". Таким образом, вы вполне можете столкнуться с ситуацией, когда о достаточно хорошем отеле немало негативных откликов.

В этой связи, не стоит недооценивать рекомендации самого турагента, который подбирает вам тур. Работники большинство турагентств часто посещают те или иные страны и участвуют в специальных турах, где воочию знакомятся с отелями и условиями проживания в них. Кроме того, турагенты исходят и из отзывов отправленных на отдых туристов, поэтому больше осведомлены. В конце концов, турагенту нужно, чтобы турист вернулся с поездки довольным, и он точно не станет предлагать вам заведомо плохой отель.

Приятных путешествий!

AviaTravel

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