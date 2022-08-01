https://news.day.az/tourism/1483721.html Самолет израильской авиакомпании экстренно сел в Баку - ПРИЧИНА
Самолет израильской авиакомпании экстренно сел в Баку - ПРИЧИНА
Капитан самолета авиакомпании El Al Israel Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Тель-Авив-Москва (DME), запросил экстренной посадки в Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья пассажира (сердечный приступ), сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.
"Самолет приземлился в аэропорту в Баку в 12:44 по местному времени. К сожалению, пассажир скончался во время полета", - говорится в сообщении.
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