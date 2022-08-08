Граждане какой страны больше всего посещают Азербайджан?

​Обнародовано число туристов, посетивших страну в прошлом месяце.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Государственном агентстве по туризму сообщили, что в июле Азербайджан посетили 193 416 иностранцев. Это на 131% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (83 656).

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С января по июль 2022 года Азербайджан посетили 832 186 иностранцев. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года наблюдается рост на 128%. Так, за 7 месяцев 2021 года в страну приехало 365 473 иностранных туриста. Больше всего туристов приехали из России - 60,2 тыс.

Отметим, в сравнении с допандемийным периодом число посетивших страну иностранцев все еще меньше на 46%. Так, в июле 2019 года Азербайджан посетили 365 153 человек. В сравнении с аналогичным периодом этого года в январе-июле 2019 года число приехавших лиц (1 774 877) было на 55% больше.