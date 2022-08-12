Таиланд меняет визовые правила для туристов

Среднестатистический турист желает оставаться в Таиланде месяц и даже больше, принося за один день пребывания в стране около 4-5 тысяч бат в экономику королевства, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Так недвусмысленно тайские чиновники от туризма обосновали предложение сменить визовые правила и предоставить туристам право получать визу по прибытии, которая позволит им оставаться в Таиланде до 45 дней. В настоящий момент туристам из некоторых стран предоставляются 30-дневные визовые льготы по прибытии, а другим выдаются визы с максимальным сроком пребывания вообще на 15 дней.

Управление по туризму Таиланда (TAT) предложит данную идею Центру управления ситуацией с Covid-19 (CCSA) на следующем заседании, которое должно произойти 19 августа. Если всё будет благополучно согласовано, то новая визовая политика будет действовать с даты утверждения и до 31 декабря 2022 года, говорится в сообщении ТАТ. Т.е. пока это всё же будет эксперимент.

Согласно оценкам управления по туризму, мера ожидается выгодной. Если средний турист останется на дополнительные пять дней, то 4000 - 5000 бат, которые турист тратит каждый день, принесут минимум дополнительных 20'000 бат в экономику Таиланда. Также эксперты уверяют, что изучили данные заявителей на получение визы в тайских посольствах по всему миру и выяснили, что большинство туристов хотели бы остаться в Таиланде дольше одного месяца. Эти данные могут помочь убедить CCSA изменить визовые правила - заявили чиновники от туризма.