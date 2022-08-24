Стюардесса назвала пять главных ошибок пассажиров в самолете

Бывшая стюардесса Кэт Камалани (Kat Kamalani) назвала пять главных ошибок, которые совершают пассажиры в полете.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на вирусное видео бортпроводницы в TikTok обратил внимание портал Nine.com.au.

В первую очередь девушка посоветовала туристам никогда не забывать брать с собой в самолет перекус, независимо от того, насколько коротким будет рейс. "Вы никогда не знаете, какие непредвиденные обстоятельства могут произойти. Так что в следующий раз, когда вы отправитесь в аэропорт, возьмите с собой мармеладные мишки или несколько злаковых батончиков", - добавила бывшая бортпроводница.