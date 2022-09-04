Власти Израиля одобрили соглашение о возобновлении рейсов израильских компаний в Турцию

Кабинет министров Израиля одобрил проект соглашения о возобновлении рейсов израильских авиакомпаний в Турцию. Об этом в воскресенье сообщил премьер-министр Израиля Яир Лапид на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня правительство одобрило соглашение о восстановлении авиасообщения между Турцией и Израилем. Отныне израильские авиакомпании смогут совершать рейсы в Стамбул и другие города Турции, а также в обратном направлении", - написал Лапид.