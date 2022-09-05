Индийцы меняют отпечатки пальцев, чтобы получить визы в арабскую страну

Полиция индийского штата Телангана арестовала двух мужчин, проводивших незаконные хирургические операции по изменению отпечатков пальцев. Как сообщает NDTV, клиенты этих людей с помощью такого способа хотели гарантировать себе получение трудовой визы в Кувейт, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Правонарушители надрезали часть кожи на пальце, после чего зашивали ее таким образом, чтобы отпечаток выглядел по-другому.

Каждого из мужчин обяжут выплатить штраф в размере 25000 индийский рупий.

Представители правоохранительных органов добавили, что двое человек, прошедших операцию для повторного въезда в Кувейт после депортации, также были арестованы, добавив, что медицинские наборы, использованные для операции, и другие вещественные доказательства были изъяты.