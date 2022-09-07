В России хотят создать круизный маршрут до Баку

Создание уникального круизного маршрута по Каспийскому морю с возможностью посещения определенных стран и совмещенного с речным круизом по реке Волге будет способствовать развитию этого туристического направления в России.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на заседании президиума Госсовета по вопросу "О развитии туризма в России" в рамках Восточного экономического форума.

"Сегодня существуют все предпосылки к созданию нового брендового туристического проекта, объединяющего Волгу и Каспийское море, направленного на развитие целевых аудиторий - это детские, молодежные, семейные <...>. Мы готовы предложить уникальный тип круизного продукта, а именно: совмещенный морской круиз по Каспийскому морю с возможностью посещения нескольких стран, и речной - по Волге. Реализация брендового маршрута в соединении регионов, расположенных на Волге и Каспийском море, позволит стимулировать рост интереса к круизам и обеспечит новые возможности для увеличения туристического потока, также синергетически повлияет на развитие транспортной отрасли, индустрии сервиса, развитие событийного и культурно-исторического туризма", - сообщил Бабушкин.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора Астраханской области, планируется, что точками посещения Каспийского круиза станут Астрахань, Актау (Казахстан), Энзели (Иран), Баку (Азербайджан) и Махачкала. В концепцию речного круиза войдут регионы Поволжья - на берегах Волги и ее притоков расположено 33 субъекта России, в которых проживает 47% населения страны.

По словам Бабушкина, озвученным на совещании, помимо создания круизных маршрутов, необходимо проведение мероприятий по созданию причальной инфраструктуры, а также приведение в нормативное состояние внутренних водных путей и акваторий морских и речных портов, обеспечивающих круизное сообщение.

VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума - "На пути к многополярному миру". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство мероприятия.