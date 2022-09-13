https://news.day.az/tourism/1494925.html Япония отменит лимит на въезд в страну
Япония отменит лимит на въезд в страну
Власти Японии в октябре намерены полностью снять действующий в связи с пандемией коронавируса лимит на въезд из-за границы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Сейчас въезд ограничен 50 тыс. человек в сутки. Однако администрация премьер-министра Фумио Кисиды намерена отменить это правило с учетом интересов бизнеса, в первую очередь, в сфере туризма.
Кроме того, правительство Японии рассматривает вариант впервые с начала пандемии разрешить въезд самостоятельным туристам, которые не пользуются услугами турагентств при организации поездки.
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