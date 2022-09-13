Япония отменит лимит на въезд в страну

Власти Японии в октябре намерены полностью снять действующий в связи с пандемией коронавируса лимит на въезд из-за границы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сейчас въезд ограничен 50 тыс. человек в сутки. Однако администрация премьер-министра Фумио Кисиды намерена отменить это правило с учетом интересов бизнеса, в первую очередь, в сфере туризма.

Кроме того, правительство Японии рассматривает вариант впервые с начала пандемии разрешить въезд самостоятельным туристам, которые не пользуются услугами турагентств при организации поездки.