ТОП-10 стран для хорошей рыбалки

Один из интересных туристических запросов, поступающих от азербайджанцев, связан ... с рыболовными турами. Учитывая, что рыболовный сезон начался, представляем 10 стран мира, которые считаются самыми благоприятными для рыбалки, и по количеству, и по качеству рыбой.

1. Россия

Рыбачить в этой стране можно круглый год. Если рядом с нами есть такая страна, как Россия, за рыбалкой далеко ездить не надо.

Национальный парк "Остров Кызыбалык" - одно из главных мест рыболовства в России. Правда, за рыбалку в здешних озерах нужно платить. Но большое количество карпа, наггы, морской камбалы, морского морского карася и леща, которых вы поймаете, многократно окупит эти деньги.

Если вам нравится суровый северный климат, то рекомендуем порыбачить на Кольском полуострове. Здесь можно поймать 20-килограммового лосося и полюбоваться красивыми пейзажами. Другими излюбленными местами российских туристов-рыболовов являются устье Волги и Астраханская область. Там в их распоряжении большое количество отелей, а самое главное, что очень богатые запасы судака, сига, длинноносой рыбы, салаги.

2. Финляндия

Самый благоприятный сезон для рыбалки в этой стране начинается в начале июня и заканчивается в августе.

В рейтинге лучших стран для рыбалки Финляндия, которую называют "Страной тысячи озер", занимает второе место. Загадочная природа этой страны, прозрачная вода, многочисленные рыболовные базы, расположенные на берегах водоемов, создают идеальные условия для тех, кто хочет наловить много рыбы в безветренных условиях. Но чтобы ловить рыбу, нужно получить лицензию у местных властей.

На самом деле ловить рыбу без лицензии в Финляндии можно, но только в небольших муниципальных водоемах. Кроме того, от лицензии освобождаются лица моложе 18 и старше 65 лет. При ловле они могут использовать только леску.

Нет лучшего места для ловли хариуса, чем озеро Инари в Лапландии. На других крупных озерах Лапландии - Порттипахте и Кемиярви - улов крупнее. В то же время озеро Валкейсярви (Западная Финляндия) также имеет богатые запасы рыбы. В водоемах Центральной Финляндии, так называемом форелевом пути, водится больше кумжи.

3. США

Основной рыболовный сезон в США длится с конца апреля по декабрь.

В Америке слишком много мест для хорошей рыбалки, одним из которых является одноименный штат, где находится знаменитое болото Луизианы. Это легендарное место богато видами рыб. Здесь большая популяция красного леща. Прибрежная зона считается одним из лучших мест для речной рыбалки в мире.

Еще одним хорошим местом для рыбалки в США является Ки-Уэст, штат Флорида. Этот город является воротами в национальный парк Драй-Тортугас и домом для некоторых из лучших в мире видов рыб, голубых вод, рифов и подводных равнин. Все эти факторы привлекают туристов со всего мира. Есть много профессиональных гидов и береговых чартеров, а также рестораны, предлагающие вкусные морепродукты.

4. Канада

Лучшее время для рыбалки в Канаде - с августа по середину октября.

Если вы хотите похвастаться перед друзьями ловлей крупной рыбы, а не мелкой, то вам стоит отправиться в Канаду в погоне за гигантским сигом. Эта "царь-рыба" имеет длину два и более метра и плавает в пресных водах трех стран мира.

В Канаде также обитают редкие виды тихоокеанских рыб, в том числе 50-килограммовая золотая рыбка. Тягаться с такой огромной рыбой в водах, в которых она плавает, является проблемой для каждого заядлого рыболова. Также можно не использовать плавательные средства для ловли леща. Достаточно просто закинуть наживку спиннингового типа от края к вершинке. Для этого нужно подобрать более подходящую леску и другое рыболовное снаряжение.

5. Белиз

Если вы хотите ловить крупную рыбу в этом районе, планируйте поездку с середины лета до поздней осени. Белиз находится в Центральной Америке и является самой благоприятной страной для любителей похвастаться словом самой крупной рыбы.

Можно сказать, что ни в одной другой стране мира нет таких как тут условий для ловли крупного тарпона и белой лисицы.

Эта страна - одно из очень редких мест, где большие участки моря ревностно охраняются от браконьеров. Единственная проблема для туристов - получение визы в Белиз. Эта виза выдается посольством Великобритании и требует подачи документов заблаговременно - за несколько месяцев до поездки.

6. Бермудские острова

Лучший сезон для рыбалки на этих островах - с июня по август. В это время в море бывает большой поток рыбы.

Бермудские острова известны своими потрясающими пляжами, прекрасными возможностями для дайвинга, игры в гольф, ресторанами и, конечно же, рыбалкой.

Бермудские воды являются домом для голубого и белого марлина, желтоперого тунца, верблюжьей рыбы и бесчисленного множества других видов рыб.

Лучшим местом для рыбалки в этих районах является бухта Балина. Этот тихий пляж славится своим розовым песком, чистой водой и необыкновенным видом на закате.

7. Багамы

На этих островах самым благоприятным периодом для рыбалки считается март-июнь. В конце лета и начале осени сильные штормы могут нарушить ваши планы на рыбалку.

Прозрачные воды Багамского архипелага, тысячи коралловых рифов и огромное биоразнообразие подводного мира делают эти районы благоприятным местом для рыбалки, в том числе подводного плавания. Тут можно встретить таких морских обитателей, как тунцы, голубой и черный марлины, морской язык и др.

Лучшими местами для рыбалки на Багамах являются Большой Абако, второй по величине остров, а также Лонг-Айленд.

На этих островах расположено большое количество рыбацких домиков и курортов, которые обслуживают рыбаков и предоставляют им гидов, хорошо разбирающихся в местных условиях. Однако следует отметить, что на Багамах разрешена рыбалка только на леску. Соответствующее разрешение можно получить непосредственно на таможне.

8. Куба

Лучший сезон для рыбалки в этой стране - с апреля по сентябрь. Сезон штормов начинается в сентябре, что может сделать рыбалку рискованным занятием.

Географическое положение острова Свободы идеально подходит для рыбной ловли: Флорида и Багамы выступают в качестве экологического барьера для распространения и транзита видов рыб, и рыба в кубинских водах не может пройти через эти районы. В то же время крупные океанские течения сочетаются с путями миграции рыб, что приводит к разнообразию морской жизни.

На северном побережье Кубы много парусников, меч-рыб, журавлей и колюшек. На берегах Кайо-Гильермо, где когда-то проводил время и занимался своим лучшим хобби Эрнест Хемингуэй, перед рыбаками открывается прекрасная перспектива.

Кстати, в конце мая-начале июня в элитном комплексе "Марина Хемингуэй" в Гаване проходит рыболовный турнир, посвященный памяти Эрнеста Хемингуэя. Участники турнира принимают участие в соревнованиях по ловле рыбы синего марлина.

9. Панама

В этой стране можно ловить рыбу круглый год. Однако в сезон дождей прибрежная зона довольно влажная.

В этой жаркой стране есть много рыбацких курортов и Loc Paradise Fishing, Loc Sport Fishing и т.д. Есть экологические отели. На их территории есть различные типы лодок для разных видов рыбалки.

В водах Панамы плавает золотой маркель, самая быстрая и удивительная рыба в океане. Кроме того, есть колючая пеламида, кубера, петух и другие виды рыб.

Панама считается лучшей страной для рыбаков благодаря качественным показателям туристических услуг. Здесь также много крупных видов рыб.

10. Кения

В этой стране благодатные условия для рыбалки круглый год.

Кения известна не только своими превосходными сафари-турами, но и одними из самых живописных озер в мире и возможностями для рыбалки. В водах портового города Малинди в центральном прибрежном районе Кении рыбакам предоставляется возможность поймать шесть самых редких видов рыб за один день. Среди них 3 вида - синий, полосатый и черный марлины, парусник, меч-рыба и короткоперая рыба-гарпуна.

Приятных путешествий!

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