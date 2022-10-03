https://news.day.az/tourism/1500174.html Проданы все билеты на автобусные рейсы в Шушу на октябрь
Проданы все билеты на автобусные рейсы в Шушу на октябрь
Все билеты на регулярные автобусные рейсы Баку-Шуша-Баку и Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли на октябрь проданы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал "Yolumuz Qarabağa" (www.yolumuzqarabaga.az).
Отметим, что регулярные автобусные рейсы в Шушу и Агдам выполняются с 24 января, а 25 июня были запущены регулярные автобусные рейсы Баку-Физули-Баку.
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