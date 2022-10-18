Неожиданная удача: турист выиграл джек-пот в размере $717 тысяч

Казино Лас-Вегаса получили весомый повод продвинуться среди туристов - местные издания опубликовали сногсшибательную новость о госте "столицы азарта", сорвавшем джек-пот в $717 тысяч. Счастливчиком оказалась туристка с Гавайских островов, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Как заявила Boyd Gaming, всё произошло в отеле и казино Fremont в центре Лас-Вегаса. Причём туристка играла в игровом автомате Buffalo Inferno, где минимальная ставка составляет 5 долларов. Туристка, впрочем, не поскупилась, вставив в автомат 100 долларов. Джек-пот ей повезло сорвать на первой же ставке в 15 долларов.

В итоге её выигрыш составил 717 738,88 долларов. Сфотографироваться с соответствующим сертификатом туристка не отказалась, а вот подробностей о себе репортёрам не рассказала. Однако известно, что прибыла она с Гавайских островов.