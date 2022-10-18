Главные театры Италии

Театр Ла Скала в Милане

всемирно известный миланский театр

www.teatroallascala.org

Это один из важнейших оперных театров в мире. Он был построен на руинах Герцогского театра по воле австрийской императрицы Марии Терезии и открыт в 1778 году. В 1812 году, с приходом Россини, Ла

Скала стал главным театром итальянской мелодрамы.

Но больше, чем с кем-либо другим, история Ла Скалы связана с именем Джузеппе Верди: поставленная в 1842 году на его сцене опера "Набукко" имела грандиозный успех, так как пробудила глубокие патриотические чувства в миланском обществе того времени, пропитанном идеями зарождающегося Рисорджименто, национально-освободительного движения за объединение раздробленной Италии против иноземного господства. Это укрепило народные истоки мелодрамы и связало этот театральный жанр с Ла Скалой.

В разные годы здесь выступали итальянские и зарубежные артисты, среди самых известных имен современности стоит вспомнить Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Диану Дамрау, Чечилию Бартоли и дирижеров Клаудио Аббадо и Риккардо Мути.

Театр расположен на площади Пьяцца делла Скала и вмещает 2030 зрителей. Каждый год 7 декабря, в день святого Амвросия, покровителя Милана, новый оперный сезон открывается "Премьерой" ("Прима"), важным гламурным событием, в котором участвуют известные артисты, представители шоу-бизнеса и не только.

Символ художественного совершенства, Театр Ла Скала проводит различные мероприятия и инициативы, от Академии Театра Ла Скала до партнерства с другими компаниями, мероприятия по продвижению культуры до возможности посещения исторического архива, театрального музея и помещений самого театра.

Театр Пикколо Стрелер в Милане

www.piccoloteatro.org

История театра связана с окончанием Второй мировой войны. Он был создан на постоянной основе и открыт для всех. Сюда мог прийти любой желающий, независимо от своей социальной принадлежности и материальных возможностей.

Театр Пикколо в 1947 году основали театральный импресарио Паоло Грасси, его жена Нина Винки и легендарный Джорджо Стрелер, один из главных театральных режиссеров итальянского театра ХХ века.

С 1991 года он получил титул Первого постоянного театра Италии и театра Европы.

Три театра в одном

В Пикколо, как называют этот театр миланцы, есть три зала: театр Грасси, историческая площадка на улице Виа Ровелло, в самом центре города, театр-студия Мелато, носящий имя знаменитой актрисы, где идут экспериментальные постановки и находится театральная школа Луки Ронкони, и основная площадка, театр Стрелер.

Самый молодой

Театр Стрелера открылся в 1998 году.

Он расположен на улице Ларго Греппи недалеко от замка Сфорца и парка Семпионе. Грандиозный зал, один из важнейших современных драматических театров Италии, в афише которого значатся одни из самых интересных авторов, режиссеров и актеров мира.

Знаменитые спектакли и имена

За годы существования театра на его сцене было поставлено более 400 спектаклей.

Он стал одним из первых в Италии, где ставили Бертольда Брехта, осовременивали пьесы Шекспира и Гольдони.

На трех сценах Пикколо чередуются драматические спектакли и танцевальные представления, проходят кинофестивали, вечера и тематические фестивали.

Ориентир для итальянских и зарубежных интеллектуалов

Почему Пикколо ("Малый") называется именно так? Из-за небольшого размера его первой площадки: сцена была всего лишь шесть метров в глубину и пять с половиной в ширину, а зал вмещал около 500 зрителей.

Но это не единственная причина: это также дань уважения московскому Малому театру, появившемуся в XIX веке.

В 2008-2009 годах историческая площадка на Виа Ровелло была отреставрирована, после чего зал на 488 мест и сцена стали более функциональными.

Римский оперный театр:

опера и балет в итальянской столице

https://www.operaroma.it/

Римская опера, также называемая Театр Костанци в честь своего отца-основателя Доменико Костанци, расположена на площади Бениамино Джильи. Здесь идут симфонические оперы и балеты. Среди великих музыкантов и исполнителей, побывавших на его сцене и сделавших его одним из самых престижных мест в столице, значатся имена Пьетро Масканьи, Джакомо Пуччини, Отторино Респиги, Стравинского, Энрико Карузо, Марии Каллас, Лучано Паваротти и Риккардо Мути. Каждый год в программе значится большое количество спектаклей с участием известных итальянских и зарубежных артистов.

Зимний сезон проходит в здании театра Костанци, а летняя программа в июле и августе идет на свежем воздухе, под небом Рима, в сказочной атмосфере Терм Каракаллы. Ежегодно за незабываемыми впечатлениями сюда стекается огромное количество туристов. Национальный театр, Зал Респиги и Сартория (театральное ателье), в которой хранится более шестидесяти тысяч старинных сценических костюмов, также являются частью Фонда оперного театра.

Театр Массимо в Палермо:

самый большой оперный театр в Италии

www.fondazionepetruzzelli.it

Это самый большой оперный театр Италии, третий по величине после Парижской оперы и Венской государственной оперы. Архитектурный комплекс с залами, галереями и изящными монументальными лестницами делают его настоящей достопримечательностью, где обязательно стоит побывать. Благодаря золотому декору, красным парчовым креслам, старинным зеркалам и люстрам из муранского стекла театр выделяется не только своими размерами, но и изысканностью убранства.

Особого внимания заслуживает Большой зал, славящийся идеальной акустикой и фреской "Символическое колесо", настоящий шедевр, созданный Луиджи ди Джованни. Роспись состоит из одиннадцати трапециевидных панелей-холстов, расположенных в виде колеса вокруг центрального круга, на котором изображен "Триумф музыки". С помощью тросов панели можно открывать и проветривать помещение. В театре Массимо проходят сезоны оперы, балета и классической музыки. Есть возможность посетить театр с экскурсией.

Городской театр Флоренции

www.maggiofiorentino.com

В театре Маджо Фьорентино, построенном на месте старого Муниципального театра, проводится фестиваль "Флорентийский музыкальный май", один из старейших музыкальных фестивалей в Италии, хорошо известный в Европе. Театр расположен недалеко от парка Кашине и вокзала Порта-аль-Прато. Ежегодно здесь проводятся различные музыкальные и культурные мероприятия.

Театр представляет собой настоящее многофункциональное пространство: здесь есть оперный зал вместимостью 1890 зрителей, аудиториум на 1000 мест, предназначенный для концертов симфонической музыки, и открытый амфитеатр. Среди проводимых инициатив Академия "Флорентийского музыкального мая", посвященная молодым талантам, мероприятия для школьников и партнерские проекты.

Желающие могут совершить экскурсию по театру.

Городской театр Болоньи

www.tcbo.it

14 мая 1763 года Городской театр Болоньи открылся оперой Глюка "Триумф Клелии". С этого момента берет начало долгая музыкальная традиция, прославившая театр высоким уровнем постановок и известными артистами, выступавшими на его сцене. Начиная симфоническими произведениями Моцарта, Россини и Вагнера, голосами Стиньяни, Скипа, Джильи, Ди Стефано и в наше время Паваротти, Френи, Брюсона и многих других, и заканчивая выдающимися дирижерами, такими как фон Караян, Челибидаке, Дельман, Мути, Аббадо, Гатти и Юровски, Городской театр Болоньи гордится своими высокими музыкальными традициями, тесно связанными с музыкальной культурой города.

Каждый год в программе около 80 опер и 30 симфонических концертов. При помощи Оперной школы Театр реализует партнерские проекты, проводит открытые культурные мероприятия, а также обучающие и образовательные активности в поддержку молодых исполнителей.

Королевский театр в Турине:

сокровище савойской династии в авангардном стиле

www.teatroregio.torino.it

Королевский театр в Турине был построен по воле короля Карло Эмануэле III Савойского. Впервые он был открыт в 1740 году и с тех пор является одним из крупнейших и важнейших оперных театров Италии и Европы.

Сегодня Королевский театр, сильно отличающийся от оригинального здания в стиле рококо, роскошного и величественного, является символом архитектуры ХХ века. Театр был полностью перестроенный архитектором Карло Моллино после разрушительного пожара 1936 года, и сегодня предлагает зрителям богатую программу оперы и балета.

Знаменитый оркестр

Оркестр Туринского королевского театра - его самая большая гордость. Он был основан в конце XIX века Артуро Тосканини, который выступил дирижером многих концертов и вошедших в историю опер, включая итальянскую премьеру "Гибели богов" Вагнера и "Богемы" Пуччини.

Оркестр знакомит слушателей со своим богатым наследием, совершая турне по всему миру, от Японии до США, выпуская записи на дисках и видео.

Театр Карло Феличе в Генуе:

сочетание старины и передовых технологий

https://operacarlofelicegenova.it

Театр Карло Феличе, расположенный сбоку от площади Феррари рядом с памятником Джузеппе Гарибальди, - главный театр Генуи, один из самых известных в Италии. Ежегодно здесь проходит сезон оперы и балета, а также симфонической оперы, сольные выступления и другие концерты и иные мероприятия. Театр был открыт в 1828 году, во время Второй мировой войны дважды подвергался бомбардировке. После его перестроили, сохранив первоначальные колонны, пронаос, латинскую надпись и террасу. Сегодня с точки зрения технологий это один из самых передовых театров в Европе.

В театре имеется 4 мобильные сцены, управляемые при помощи компьютеров, сложные кабины для проведения съемок и одна из лучших в Италии акустик - вот почему здесь можно увидеть одни из наиболее зрелищных постановок в стране. У театра есть собственный оркестр и хор, а его очарование усиливается эстетическим контрастом между прошлым и настоящим с его технологиями, что гарантирует самый высокий уровень художественных впечатлений.

Для желающих просто полюбоваться театром проводятся экскурсии.