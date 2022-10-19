На Филиппинах наблюдается оживление туризма

Число иностранных туристов, которые прибыли на Филиппины с начала года, превысило целевой показатель за весь 2022 год. Об этом в среду сообщила министр туризма республики Кристина Фраско, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Она отметила, что по состоянию на 19 октября на Филиппины прибыли 1,77 млн иностранных туристов, превысив годовой целевой показатель в 1,7 млн человек. По мнению Фраско, отрасль находится на пути к восстановлению. Вместе с тем целью правительства является превышение допандемийных показателей, добавила министр.

"Я рада сообщить, что администрация [президента Фердинанда] Маркоса [младшего] распорядилась отменить к концу года протоколы, [действовавшие из-за пандемии коронавируса], чтобы гарантировать открытость и готовность Филиппин принимать туристов", - приводит ее слова медиагруппа ABS-CBN.

Фраско сказала, что оптимизм правительства еще больше подкрепляется приближающимися праздниками, которые являются пиковым сезоном для путешествий. В 2019 году Филиппины посетили 8,26 млн иностранных туристов.