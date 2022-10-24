Cамый большой круизный лайнер в мире показали на видео

Компания Royal Caribbean International представила концепт крупнейшего круизного лайнера в мире, который получил название Icon of the Seas. Ролик с презентацией проекта был опубликован на официальном YouTube-канале бренда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что строительство лайнера уже началось. В 2023 году его спустят на воду, а уже в 2024 году отправят в первый круиз по Карибскому морю. Сообщается, что это первое судно в мире, топливом для которого выступает жидкий газ.

Icon of the Seas будет оснащен 2805 каютами, рассчитанными на 5610 человек. Лайнер получит 18 палуб, на которых будут размещены многочисленные магазины, бассейны и джакузи, а также 40 ресторанов, аквапарк и даже концертный зал с фонтанами.