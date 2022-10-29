Испания шокировала туристов новым правилом

Туристы шокированы: власти Испании решили не отменять всем крайне надоевший масочный режим, от которого отказались почти во всех странах, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru. Более того, требование обязательного ношения масок в общественном транспорте сохранится аж до марта 2023 года. Чиновники объясняют это холодным сезоном, во время которого вероятны всплески эпидемии.

"Лучше посмотреть, как развивается коронавирусная болезнь, прежде чем принимать решение о смягчении этого требования", - заявляют испанские чиновники. В то время как практически все страны, даже жёстко придерживавшаяся запретов Юго-Восточная Азия, тот же Таиланд, в большинстве своём сняли масочный режим полностью, испанские власти идут наперекор общему тренду.

В итоге все туристы должны будут носить маску во всех видах транспорта, включая автобусы, поезда, метро и даже такси, а также и самолеты. Более того, чиновники Испании заявили, что Испания "придерживается того же подхода, что и Германия", то есть Испания в любой момент может ввести требование о наличии масок для лица в закрытых общественных местах.