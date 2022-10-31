Шанхайский Disneyland закрылся

В развлекательном парке "Диснейленд" в Шанхае сообщили о приостановке работы на неопределенный срок в целях контроля за распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте парка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В целях соблюдения требований по предотвращению и контролю за пандемией Shanghai Disney Resort <...> закроется, начиная с понедельника, 31 октября 2022 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что информация о возобновлении работы парка развлечений будет объявлена позже.