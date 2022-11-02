В Турции ожидается "цунами» из туристов"

Как только Китай откроет границы, а это ожидается очень скоро, все популярные туристические направления, и в их числе Турцию, в частности, Стамбул и Каппадокию, накроет "цунами из туристов", передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru. За границу может устремиться не меньше 1 млрд китайцев. Такой прогноз представил в турецких СМИ Эндрю Стил, генеральный директор Raffles Istanbul Zorlu Center. Он уверен, что китайские и азиатские рынки, которые долгое время были закрыты из-за ковида, скоро откроются, и тогда повсеместно стоит ожидать настоящего "цунами" из туристов.

При этом "люксовый" сегмент Стамбула, с его слов, и так не бедствует. "5-звездочные отели в городе работают с высокой загрузкой в течение всего года, и иногда туристам сложно найти место в отелях", - оценил он. Поэтому китайцы создадут сильнейшую нагрузку на инфраструктуру и вызовут существунную дефицит номеров. При этом, по оценкам г-на Стила, на данный момент "туристический рынок Стамбула возвращается в свои старые славные дни".

Что касается китайского рынка, то по нему прогноз эксперта таков: "Как только Китай снова откроет свои двери, будет "волна" примерно в миллиард человек, желающих выехать за рубеж из Поднебесной". Причем по его прогнозам китайского "цунами" можно ожидать относительно скоро - по его словам - на будущий Праздник середины осени, то есть в конце следующего сентября.