Эта страна введет годовой лимит туристов

Лимит на прибывающих в страну иностранных туристов собирается ввести Французская Полинезия, сообщает 10 ноября телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Отмечается, что правительство страны планирует установить годовой лимит по принципу "один иностранный турист на одного местного жителя" - около 280 тыс. человек. Уточняется, что власти таким способом стремятся "перейти к инклюзивной и устойчивой модели туризма".

По данным телеканала, в 2019 году Французскую Полинезию посетило около 300 тыс. туристов. Этот показатель стал самым высоким в стране за всё время.

Французская Полинезия расположена в Тихом океане, включает в себя более ста островов. Наиболее известными среди них являются Бора-Бора и Таити.