Турист из Японии нырнул в бассейн и остался парализован

В Австралии 22-летний турист из Японии остался парализован после того, как нырнул вниз головой в бассейн. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в Сиднее. Мужчина приехал в отпуск и в один из дней решил пойти на пляж и поплавать в 50-метровом океанском бассейне. После того как он нырнул, то сильно ударился головой о дно.

Пострадавшего госпитализировали - врачи диагностировали у него повреждение спинного мозга. Мужчину подключили к аппарату жизнеобеспечения на две недели. Травмы спровоцировали трудности с дыханием, а также он оказался парализован ниже груди.