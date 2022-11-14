https://news.day.az/tourism/1511202.html Азербайджан принимает участие в международной сельхозвыставке в Люксембурге
Азербайджан принимает участие в международной сельхозвыставке в Люксембурге
Азербайджан представлен богатым ассортиментом продукции на международной сельскохозяйственной выставке Bazar International в Люксембурге.
Как передает Day.Az, об этом говорится в репортаже Luxembourg Times.
Как отмечает издание, азербайджанский стенд на выставке заполнен свежими продуктами, в том числе гранатом, айвой, фейхоа. Также представлены вина, масла, пищевые добавки и пр.
Организаторы азербайджанского стенда пригласили выступить на выставке победителя джаз-фестиваля в Монтре, пианиста Исфара Сарабского.
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