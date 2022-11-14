"Мы работаем над развитием деятельности на европейском рынке"
Depozit faizini öncədən al!

"Европейский рынок очень важен для нас. Мы работаем над развитием деятельности на этом рынке".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в интервью телеканалу CNN International генеральный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгшмидт.

Интервью состоялось на полях проходящей в Лондоне (Великобритания) Всемирной выставки туристического рынка. Интервью с представителем Азербайджана подготовил известный журналист Ричард Квест.

Отвечая на вопрос журналиста "Почему именно Азербайджан?", Ф.Зенгшмидт подчеркнул красоту природы этой страны, различные климатические зоны и своеобразные туристические опыты, рассказал о богатом культурном и историческом наследии нашей страны.

В ответ на вопрос об основных целевых рынках глава Бюро по туризму Азербайджана отметил, что сейчас наряду с соседними странами растет число туристов из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, в том числе Индии и Пакистана.

Р.Квест является ведущим программ Quest Means Business и Business Traveller в эфире телеканала CNN.