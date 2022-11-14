"Мы работаем над развитием деятельности на европейском рынке"

"Европейский рынок очень важен для нас. Мы работаем над развитием деятельности на этом рынке".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в интервью телеканалу CNN International генеральный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгшмидт.

Интервью состоялось на полях проходящей в Лондоне (Великобритания) Всемирной выставки туристического рынка. Интервью с представителем Азербайджана подготовил известный журналист Ричард Квест.

Отвечая на вопрос журналиста "Почему именно Азербайджан?", Ф.Зенгшмидт подчеркнул красоту природы этой страны, различные климатические зоны и своеобразные туристические опыты, рассказал о богатом культурном и историческом наследии нашей страны.

В ответ на вопрос об основных целевых рынках глава Бюро по туризму Азербайджана отметил, что сейчас наряду с соседними странами растет число туристов из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, в том числе Индии и Пакистана.

Р.Квест является ведущим программ Quest Means Business и Business Traveller в эфире телеканала CNN.