Самый крупный банкрот в туризме опять становится балластом

Слухи о продаже самого "исторического" туристического бренда и по совместительству самого крупного банкрота - туроператора Thomas Cook - снова будоражат туристическую общественность, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru. На данный момент нынешний собственник бренда, китайская Fosun Tourism Group, опровергает всплывшую информацию о продаже бренда, но некоторые эксперты выражают уверенность, что вскоре компания захочет избавиться от "балласта". Как говорится, дыма без огня не бывает...

Подробности таковы: напомним, что старейший туроператор Thomas Cook обанкротился в сентябре 2019 года, а бренд и интеллектуальная собственность компании были приобретены Fosun в ноябре 2019 года за 11 миллионов фунтов стерлингов (около $13 млн). Причем Fosun Tourism Group на тот момент была крупнейшим акционером компании.

На днях в новостях Sky News появилась информация, что в планах китайского холдинга либо попросить инвесторов об увеличении капитала, либо полностью продать Thomas Cook. Далее сама новость о том, что Fosun хочет продать Thomas Cook, компанией была официально опровернута. Тем не менее, было заявлено, что Fosun "рассмотрит варианты" в отношении Thomas Cook...