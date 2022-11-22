Крупнейшие авиакомпании Китая увеличат число международных рейсов

Три крупные государственные авиакомпании Китая Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines планируют значительно увеличить число своих международных рейсов после некоторого ослабления антиковидных ограничений, касающихся въезда в страну. Об этом сообщает во вторник шанхайский деловой ресурс Yicai Global, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В зимне-весеннем сезоне, который начался 30 октября, три авиакомпании в общей сложности будут обслуживать 136 международных маршрутов. Это значительно выше показателя летнего сезона, сообщает ресурс со ссылкой на данные авиакомпаний.

China Eastern будет работать по 42 международным маршрутам. Наращивание рейсов будет происходить по мере достижения прогресса между местным регулятором и соответствующими ведомствами за рубежом.

China Southern планирует осуществлять перелеты по такому же числу маршрутов, а также готовится снизить цены на билеты по ряду направлений, в зависимости от спроса и предложения. Тарифы останутся высокими на перелеты между Китаем и Северной Америкой, а также Австралией, однако цены на билеты в страны Юго-Восточной Азии могут упасть на фоне наращивания объемов перевозок.

Что касается Air China, то авиакомпания готовится в предстоящем сезоне обслуживать 52 международных маршрута со 132 рейсами в неделю. Как пишет ресурс, будут возобновлены полеты по таким направлениям, как Пекин - Сингапур, Ханчжоу - Рим, Ханчжоу - Осака, Чунцин - Дубай, Чунцин - Сеул, Тяньцзинь - Токио и Тяньцзинь - Осака. В планах авиакомпании открыть и новые рейсы, в числе которых Пекин - Йоханнесбург - Чэнду, Чунцин - Будапешт и Чунцин - Хошимин.

Правительство Китая в начале ноября ослабило ряд антиковидных ограничений, связанных с карантином и работой авиакомпаний. В частности, правительством принято решение сократить для прибывающих в Китай централизованный карантин с семи до пяти дней, а за 48 часов до вылета теперь необходимо сдавать не два ПЦР-теста, а один. Кроме того, отменен механизм наказания авиакомпаний временными приостановками рейсов в страну за ввоз инфицированных коронавирусом пассажиров.