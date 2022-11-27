В городах Европы начался рождественский сезон

Во многих европейских городах к концу ноября открылись традиционные рождественские ярмарки; в этом году празднования будут проходить в разгар энергетического кризиса, и от Парижа до Лондона городские власти ограничивают часы работы праздничного освещения или переходят на энергосберегающие светильники, сообщает агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Так, светодиодные лампы установлены на Оксфорд-стрит в Лондоне, праздничное освещение в городе работает с 15:00 до 23:00. В Париже Елисейские поля освещают только до 23:45, а не до 2:00, как в прошлые годы. Экономят на декоративном освещении и в Вероне, в Страсбурге, в Будапеште и многих других европейских городах.

Однако, некоторые европейцы считают вздором усилия властей по экономии электроэнергии, учитывая тот факт, что предыдущие два Рождества подряд европейцы также отпраздновали скромно - из-за пандемии COVID-19. Они считают, что экономить электроэнергию можно и в другие сезоны - а Рождество отмечать пышно, как и подобает этому празднику.

В Германии праздничная иллюминация будет яркой, даже несмотря на призывы к сдержанности со стороны природоохранных организаций. В Испании власти многих городов также считают, что рождественские огни - это важная составляющая праздничного сезона, и городские украшения помогают горожанам и туристам настроиться на рождественский лад и тратить деньги на ярмарках.