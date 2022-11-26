В Турции предупредили отели - работать со следующего года придётся по новым стандартам: с начала 2023 года турецким отелям придётся получать новый сертификат "безопасного и зеленого туризма" и соответствовать новым стандартам, иначе они не смогут продолжать работу. Как передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru таким заявлением "обрадовал" Международный конгресс по курортному туризму, организованный Средиземноморской ассоциацией туристических отельеров и операторов (AKTOB) турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

Он заявил, что данный сертификат по факту - "улучшенная" версия Сертификата безопасного туризма, который был введён в действие в период пандемии коронавируса. Пепереь его расширят ещё и на так называемую "зелёную повестку". "Турция стала первой страной, подписавшей протокол с Глобальным советом по устойчивому туризму (GSTC). Отелям с сертификатом зеленого туризма в этом смысле очень повезло. Эти отели перейдут на полностью безопасный и устойчивый туризм, даже не дожидаясь 2023 года", - заявил г-н Эрсой. Отельеров, не обладающих таким сертификатом, он в свою очередь предупредил, что на данный момент они будут "использовать еще более дорогие кредиты", а впоследствии просто не получат лицензию. Это произойдёт уже 1 января.

Для получения сертификата отелю необходимо соответствовать 14 критериям, всего же их 42, но вводить сертификацию предполагается в три этапа. "С 1 января средства размещения, которые хотят получить лицензию на ведение бизнеса, должны будут соответствовать 14 критериям на первом этапе. В противном случае они не смогут получить лицензию", - подчеркнул глава турецкого минтуризма.

Он отметил, что на данный момент заявку на получение "усовершенствованного" сертификата подали 80 отелей, причём 53 из них находятся в Анталии. Получили подтверждение сертификации пока всего 27 отелей.