Хорошая новость для тех, кто любит путешествовать

Еврокомиссия утвердила новое постановление, которое разрешает европейским авиаперевозчикам устанавливать на самолеты новейшие технологии 5G. Нововведение позволит туристам звонить и пользоваться интернетом во время полета, Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом сообщается на сайте организации.

"Пассажирам на рейсах в ЕС разрешено будет использоваться мобильными телефонами с максимальной отдачей и функциями, как и в наземной мобильной сети 5G", - говорится в решении комиссии.