https://news.day.az/tourism/1515422.html Хорошая новость для тех, кто любит путешествовать
Хорошая новость для тех, кто любит путешествовать
Еврокомиссия утвердила новое постановление, которое разрешает европейским авиаперевозчикам устанавливать на самолеты новейшие технологии 5G. Нововведение позволит туристам звонить и пользоваться интернетом во время полета, Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом сообщается на сайте организации.
"Пассажирам на рейсах в ЕС разрешено будет использоваться мобильными телефонами с максимальной отдачей и функциями, как и в наземной мобильной сети 5G", - говорится в решении комиссии.
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