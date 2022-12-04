Туристы засняли удивительное и редкое природное явление в Мекке

Туристы засняли удивительное и редкое природное явление на горе Джабель ан-Нур в Мекке.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Гора известна тем, что именно здесь ангел Гавриил дал пророку Мухаммеду свое первое откровение в течение месяца Рамадан в 610 году нашей эры.