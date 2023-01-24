TripAdvisor назвал самое привлекательное для туристов место в Азербайджане

Известный сайт о путешествиях TripAdvisor разместил судно-музей "Сураханы" ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) на первом месте в списке 220 привлекательных для туристов мест в нашей стране.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба ЗАО.

На платформе TripAdvisor оцениваются туристические центры и места отдыха во всем мире. Сайт воспринимается пользователями как "консультант по путешествиям".

В судне-музее "Сураханы", расположенном в Приморском национальном парке, экспонируются аудиовизуальные и печатные материалы на азербайджанском, английском и русском языках. Экскурсии в музее также проводятся на трех языках.