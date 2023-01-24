https://news.day.az/tourism/1531264.html TripAdvisor назвал самое привлекательное для туристов место в Азербайджане
TripAdvisor назвал самое привлекательное для туристов место в Азербайджане
Известный сайт о путешествиях TripAdvisor разместил судно-музей "Сураханы" ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) на первом месте в списке 220 привлекательных для туристов мест в нашей стране.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба ЗАО.
На платформе TripAdvisor оцениваются туристические центры и места отдыха во всем мире. Сайт воспринимается пользователями как "консультант по путешествиям".
В судне-музее "Сураханы", расположенном в Приморском национальном парке, экспонируются аудиовизуальные и печатные материалы на азербайджанском, английском и русском языках. Экскурсии в музее также проводятся на трех языках.
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