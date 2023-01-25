Туристам назвали место в самолете, гарантирующее отсутствие плачущих детей рядом

Соседство с плачущими детьми на борту самолета - несомненно запоминающийся опыт перелета, который вряд ли захочется повторять. Однако опытные путешественники назвали место, которое гарантирует отсутствие маленьких детей рядом, отметил The Sun, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

При бронировании рейса следует выбирать место в ряду у аварийного выхода, заверили они, поскольку именно там малышей никогда не садят, т.к. это запрещено правилами. "Если вы можете выбрать свое место, выберите то, за которым находится ряд выхода. Вы можете потерять возможность откидывать сиденье, но вам гарантировано, что за вами не будет малыша", - пояснили эксперты. По данным Федерального авиационного управления (FAA), пассажиры, претендующие на места у выхода, должны быть не моложе 15 лет и обладать достаточной подвижностью и силой, чтобы быть в состоянии оказать помощь при экстренной эвакуации.

Однако стоит быть готовым к тому, что при бронировании места у выхода, ребенок может сидеть позади, что тоже может стать угрозой для комфортного перелета. Впрочем, есть способ избежать и этого. Так, согласно рекомендации одного путешественника, можно зарезервировать два средних места - одно в ряду выхода и одно за ним - если турист летит с попутчиком. "Поскольку дети не могут сидеть в ряду у выхода, а родители захотят сесть рядом со своими детьми, вам гарантированы места без детей", - уточнил он.

Менее удобными за счет невозможности откидывать свое сиденье назад, но с большей долей вероятности не сидеть рядом с малышом, считаются места в конце салона или там, где "стыкуются" салоны разных классов. По словам опытных стюардесс, также не рекомендуется бронировать места у переборки - хотя они предлагают дополнительное пространство для ног, они также популярны среди семей, поскольку предоставляют пространство для люлек. Больше в самолете нигде такой возможности нет.

В список полезных рекомендаций еще попали советы летать ночью, так как некоторые семейные туристы избегают этого времени из-за боязни шума от непослушных детей, а также надевать наушники с шумоподавлением или бронировать авиабилеты в первый класс.

К счастью, авиакомпании добавляют новые функции, помогающие пассажирам избегать соседство с детьми во время полета. Например, авиакомпания Japan Airlines выпустила новую карту салона, показывающую кресла, где сидят дети. На основе данных туристы могут выбрать места, расположенные подальше от них. Кроме того, малазийский лоукостер AirAsia предоставляет так называемые тихие зоны, куда допускаются только пассажиры старше десяти лет. У сингапурского лоукостера Scoot Airlines выделены места в передней части самолета, где детям младше 12 лет сидеть запрещено.